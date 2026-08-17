Болезнь Паркинсона может предупредить за годы: врач назвал тревожные признаки

Падения с кровати могут быть поводом обратиться к врачу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ночные эпизоды с криками, разговорами и резкими движениями иногда могут быть не просто особенностями сна, а поводом обратить внимание на здоровье. Невролог Алексей Васильев рассказал, что такие проявления во сне могут предшествовать болезни Паркинсона. Об этом пишет Lenta.ru.

«Сам по себе такой симптом еще не означает болезнь. Однако современные исследования доказали, что расстройство поведения в фазе быстрого сна может за много лет предшествовать появлению некоторых нейродегенеративных заболеваний», – предупредил Васильев.

По словам специалиста, тревожными признаками могут быть разговоры и крики во сне, удары руками и ногами, резкие движения и даже падения с кровати. Такое состояние связано с нарушением механизма, который обычно не позволяет мышцам активно двигаться во время фазы быстрого сна.

Особенно стоит обратить внимание, если подобные эпизоды появились впервые во взрослом возрасте и регулярно повторяются. Дополнительными поводами для обращения к врачу могут стать ухудшение обоняния, запоры, дрожь в руках и замедленность движений.

Прежде сайт KP.RU рассказывал, как болезнь Паркинсона может проявляться у женщин и мужчин и на что стоит обратить внимание, чтобы вовремя обратиться к врачу.