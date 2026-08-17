О чем сигнализирует заложенность носа без насморка: объяснение врача

Заложенный нос без насморка может говорить об аллергии. Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock

Затрудненное дыхание без температуры и признаков простуды не всегда безобидно. Как рассказал врач-оториноларинголог Александр Развозжаев в беседе с «Газетой.Ru», постоянная заложенность без насморка часто указывает на скрытые патологии.

Среди ключевых причин эксперт выделяет аллергический ринит, сопровождающийся отеком и зудом в ответ на раздражители; анатомически искривленную перегородку носа, сужающую ходы; полипозный риносинусит, при котором разрастание тканей приводит к потере обоняния и давлению в области лица; а также вазомоторный ринит — нарушение сосудистого тонуса, вызывающее отек из-за смены температур или резких запахов.

Специалист отмечает, что при длительном нарушении носового дыхания важно своевременно обратиться к врачу. На ранних стадиях многие из этих проблем успешно лечатся консервативно.

Терапевт Максим Губка рассказал, как отличить грипп от других ОРВИ. Как сообщает RT, по словам эксперта, при гриппе самочувствие ухудшается резко, температура поднимается до 38,5—40 градусов, появляются слабость, озноб, головная и мышечная боль. При других ОРВИ симптомы развиваются постепенно: першение в горле, насморк или чихание.