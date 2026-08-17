Канье Уэст выступит в России: когда и где пройдут его концерты

Рэпер Канье Уэст выступит в Петербурге 10 и 11 октября. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирно известный рэпер Канье Уэст собирается дать два концерта 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил KP.RU организатор концертов - агентство Say Agency.

Выступления пройдут на сцене «Газпром Арена». Они будут проводиться в рамках мирового тура.

За текущий год певец успел провести собственный большой тур Ye Live Concert Tour во множестве городов - в Лос-Анджелесе, Сан-Антонио, Тбилиси, Мадриде и других городах. Особенным стал концерт, прошедший 30 мая в Стамбуле. Тогда возле огромной сцены собралось порядка 118 тысяч человек из разных уголков планеты. Уэст объявил об абсолютном мировом рекорде по числу зрителей на билетных концертах.

«Вместе с Канье в северную столицу едет Андре Траутман - главный коллаборатор и правая рука Йе. Куратор его нынешней эры, который добавил в последний альбом Bully блюз, фанк и забытый инструмент из 1970-х - ток-бокс. Вместе с Траутманом концерты Уэста стали насыщеннее и зрелищнее», - заявили организаторы.

Вместе с треками из Bully Уэст намерен спеть лучшие треки в своей богатой дискографии, которая стала настоящей библией для музыкальной индустрии последних двадцати лет.

Ранее Канье Уэст выступил с открытым обращением к поклонникам на фоне растущего скандала вокруг его эксцентричного поведения. Исполнитель признался, что пережил «длинный эпизод психоза». Поэтому приносит извинения за все те поступки, которые осуждало общество.