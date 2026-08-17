"Страна": Зеленский готовится к обмену ударами с антикоррупционными органами Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и исполняющий обязанности председателя СБУ Александр Поклад готовят удар по антикоррупционным органам Украины, используя показания осужденного за госизмену экс-нардепа Федора Христенко. Об этом сообщает издание "Страна".

По информации источника, на данный момент проводятся экспертизы предметов, изъятых во время обыска у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии Тараса Мельничука.

При этом НАБУ и САП пока не обращались к генпрокурору Руслану Кравченко по вопросу начала расследования в отношении Арахамии. В свою очередь и.о. главы СБУ будет "валить" главу САП показаниями нардепа Федора Христенко, которого Поклад по личному поручению Зеленского ездил забирать в ОАЭ.

"Зеленский специально выводил Поклада в руководство СБУ, чтобы нанести удар по САП, НАБУ, активистам, журналистам и оппозиции. В частности, для этого из СБУ убирали Малюка, для этого Хмару перевели в Минобороны", - говорится в материале.

Ранее сайт KP.RU писал, что НАБУ и САП провели обыски в доме матери бывшего посла страны в США Ольги Стефанишиной.