На Вологодчине из-за снижения потребления алкоголя сократилась смертность и аварийность на дорогах

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По данным Единой государственной автоматизированной информационной системы, потребление алкоголя в Вологодской области в перерасчете на безводный спирт на человека сократилось на 1,69 литра. В марте 2025 года, когда новые ограничения продажи вступили в силу, потребление составляло 9,37 литра. Но уже в июле 2026 года этот показатель уменьшился до 7,68 литра.

Для сравнения: за первый год ограничительных мер, в марте текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потребление снизилось на 1,42 литра – с 9,37 до 7,95.

За семь месяцев текущего года количество смертей от алкоголь-ассоциированных заболеваний сократилось на 93,3%, число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей – на 34%, а случаев алкогольных психозов – на 31%. На 48% сократилось число аварий с участием водителей с состоянии опьянения.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что это результат системной работы.

«Напомню, менее чем за год у нас закрылись все 610 алкомаркетов (переформатировались в сеть продуктовых магазинов либо ушли с рынка), прекратили работу 125 «наливаек» и 316 точек продажи вейпов», - напомнил Георгий Филимонов.

Эффективность комплекса народосберегающих инициатив, которые последовательно реализуют на Вологодчине, регулярно отмечают на федеральном уровне. Совсем недавно генеральный директор АСИ Светлана Чупшева информировала премьер-министра России Михаила Мишустина о положительной динамике рождаемости в регионе, а о положительном результате по снижению количества абортов доложила президенту Российской Федерации Владимиру Путину председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.