Хинштейн: в приграничье Курской области пострадал мирный житель Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В приграничном районе Курской области пострадал местный житель, подорвавшийся на взрывном устройстве. Глава региона Александр Хинштейн сообщил, что инцидент произошел в селе Большое Солдатское, где мужчина наступил на мину.

«Сегодня в селе Большое Солдатское Большесолдатского района мужчина наступил на мину. В результате взрыва у 51-летнего мужчины слепые осколочные ранения шеи и плеча. Слава Богу, обошлось без серьёзных травм. Ему оказали первую помощь, родственники доставят его в Курскую областную больницу», — говорится в публикации в мессенджере «Макс».

Хинштейн вновь призвал всех жителей соблюдать максимальную бдительность. Он подчеркнул, что нельзя пренебрегать мерами безопасности и необходимо беречь себя.

Ранее похожий случай произошел в поселке Красная Яруга Белгородской области. Оперативный штаб региона сообщил, что FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадали две мирные жительницы.