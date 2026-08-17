Лавров дал совет Токио после приезда Путина на Курилы

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал Токио вместо «наездов» на Россию из-за Курил «заняться своими делами». Об этом он рассказал во время разговора с журналистами.

«Но если [японцы — прим. ред.] хотят отвлечь внимание от этой своей милитаристской линии путем вот таких наездов — извините за грубое слово — на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы посоветовал лучше заняться своими делами. У них дома таких дел очень много», — резюмировал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ганы Сэмюэлом Окудзето Аблаквой.

Так Лавров отреагировал на заявление министра Японии о том, что якобы президенту России Владимиру Путину не следовало бы приезжать на Курилы. Но на самом деле это обвинение не имеет смысла, поскольку регион входит в состав РФ, а значит, глава государства может свободно приезжать туда, когда это будет необходимо.