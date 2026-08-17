Томчик допустил, что Россия якобы может напасть на европейские страны в 2027 году. Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Польша уже активно готовится к возможной войне с Российской Федерацией. Такое заявление сделал в интервью Super Express замминистра обороны государства Цезарий Томчик.

По его словам, страна постоянно наращивает темпы развития обороны, поскольку якобы в любой момент Москва может напасть на страны Европы. В связи с этим фактом Варшава делает упор на закупку вооружения, особенно на средства для борьбы с дронами.

«Готовимся к войне, надеясь, что она никогда не произойдет. <...> Мы не строим армию для пресс-конференции, мы строим ее с мыслью о том, что она должна быть готова к проведению оборонительных операций государства. <...> Мы уже не делим сценарии на реальные и нереальные, а на вероятные и неправдоподобные», - сказал Томчик.

Он также допустил вариант, что уже в 2027 году Россия сможет восстановить свой потенциал и якобы быть готовой к конфликту со членами НАТО.

Стоит отметить, что западные чиновники постоянно говорят о мнимой агрессии Москвы и распространяют эту дезинформацию через СМИ. Президент РФ Владимир Путин уже не раз комментировал подобные заявления, называя их «чушью». Он напомнил, что именно НАТО через Украину пытается сражаться с нашей страной. Сейчас ВС России фактически противостоят всему блоку альянса ради защиты родины.