Лавров заявил, что всегда носит с собой устав ООН, где прописан статус Японии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что всегда носит с собой Устав ООН, и напомнил, что Япония была включена в него как «вражеское государство».

«Я все время ношу с собой Устав ООН, постоянно. И вот, видите, он сейчас пригодился. Япония тоже член ООН, но поначалу она была в этом же уставе обозначена как вражеское государство и присоединилась к ООН, когда уже прошла путь искупления вины за свою милитаристскую политику геноцида в отношении многих народов», — сказал Лавров.

Глава МИД зачитал статью 7 Устава, которая подтверждает юридическую силу действий в отношении государств, являвшихся врагами во время Второй мировой войны. Он выразил надежду, что японская сторона полностью прочитала документ перед ратификацией.

Заявление прозвучало на фоне протеста Токио из-за недавней поездки Владимира Путина на Итуруп. Япония оспаривает принадлежность южных Курил, однако Москва считает суверенитет над ними не подлежащим сомнению. В МИД РФ назвали претензии юридически ничтожными.