Элла Памфилова высказалась о снятии «Яблока» и Матвеева с выборов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила причины снятия депутата Михаила Матвеева и партии «Яблоко» с предвыборной гонки. По её словам, решение было принято не избирательными комиссиями, а судом. Этим она поделилась в эфире радио «Комсомольская правда».

«Избирательные комиссии его не снимали. Это решение суда. Мы отказываем в регистрации только по тем основаниям, которые есть», — цитирует главу ЦИК KP.RU.

Также Памфилова высказалась о снятии партии «Яблоко» с выборов. Она указала, что оба случая связаны с решением судебных органов, а не с избирательной комиссией.

«Мы зарегистрировали все 11 партий, которые к нам пришли. Ни одного основания для отказа в регистрации у нас не было. Мы считаем, что регистрация была законная на тот момент. Другое дело, что есть ряд факторов, которые в законе дают основание суду для снятия с регистрации. Например, представитель другой партии подает в суд - как случилось сейчас. И это может стать для суда основанием», - сообщила она.

Напомним, что Самарский областной суд вынес свое решение в пятницу, 14 августа 2026 года. Именно это судебное постановление стало причиной исключения Матвеева из списков претендентов на место в Госдуме РФ.

Поводом для разбирательства стал иск от другой участницы выборов — Анны Саранцевой, которая представляла иную политическую силу. В своем заявлении она указала на грубые нарушения федерального законодательства, допущенные Матвеевым, что и стало основанием для отмены его регистрации в судебном порядке.