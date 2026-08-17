Жительница Константиновки рассказала правду о солдатах ВСУ: «Весь кошмар уже позади» Фото: REUTERS.

Жительница села Константиновка Вера Николаевна, которую эвакуировали российские бойцы, рассказала всю правду про солдат ВСУ. Ее слова публикует Минобороны России. Она отметила, что очень благодарна солдатам РФ и рада, что весь кошмар остался позади.

«Вера Николаевна – смелая женщина. Она отказалась эвакуироваться, рискуя жизнью ради возвращения в Россию. Украинские боевики обещали расстрелять всех, кто решил остаться в Константиновке. Но весь кошмар уже позади», — говорится в сообщении. На официальном сайте ведомства опубликовано видео с жительницей Константиновки.

Вера Константиновна рассказала, что украинские солдаты не скрывали, что ненавидят жителей, которые отказались эвакуироваться. Они обещали их расстрелять. Также ВСУ использовали мирных жителей как живой щит. Лично пенсионерка не раз отказывалась от эвакуации, потому что не хотела ехать на Украину.

«У меня вся родня в Донецке. Что мне делать там, зачем мне ехать на Украину», — рассказала женщина в интервью российским бойцам.

Ранее KP.RU сообщил, что о зверствах ВСУшников известно много. Причем отступая, украинские военные используют тактику выжженной земли, как делали в свое время фашисты.