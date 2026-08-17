Maghreb Times: Турция может стать новым центром внешней политики ХАМАС Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Палестинское движение ХАМАС рассматривает возможность переноса своего Политбюро в Стамбул из-за того, что Алжир не ответил на запрос о предоставлении убежища ряду лидеров движения, как сообщает в понедельник газета Maghreb Times.

"Турция выглядит наиболее вероятным кандидатом на размещение большей части политической и организационной деятельности движения (ХАМАС - ред.)", - отмечает издание со ссылкой на палестинские источники.

Уточняется, что палестинскими политиками рассматривались различные варианты переезда руководства движения, включая Турцию и Алжир, однако Алжир пока не дал согласия на предложение ХАМАС. При этом в Турции уже присутствуют представители движения, и там налажена их политическая сеть.

Напомним, что Политбюро ХАМАС было вынуждено покинуть Доху из-за давления США и угроз безопасности. В сентябре 2025 года израильский авиаудар по встрече в Дохе привел к гибели членов ХАМАС и катарских силовиков.

Ранее KP.RU сообщил, что Белый дом ожидает начала разоружения ХАМАС в ближайшие недели. Процесс продлится семь-восемь месяцев, с контролем независимой стороны.