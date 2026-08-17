На иноагента Баршеву возбуждено дело за призывы к террористической деятельности Фото: "КП" Архив.

В отношении журналистки Оксаны Баршевой, известной под псевдонимом Ксения Ларина и признанной в России иностранным агентом, возбуждено уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ. Подробности о конкретных высказываниях, ставших поводом для возбуждения дела, в официальном сообщении не раскрываются.

Ранее KP.RU рассказывал, что тамбовчанина будут судить за призывы к террористической деятельности. Мужчина оставил комментарий в публичном чате онлайн-мессенджера, где призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей органов власти. Позже житель Мичуринска признал свою вину и раскаялся в содеянном.