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НовостиПроисшествия17 августа 2026 12:51

Администратор канала «Кремлевская прачка» осужден за вымогательство

Администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка» Поляков приговорен к 11 годам за вымогательство
Мила ГЕНЬ
Администратор канала «Кремлевская прачка» осужден за вымогательство

Администратор канала «Кремлевская прачка» осужден за вымогательство

Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор администратору телеграм-каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгарь»* Михаилу Полякову, признав его виновным в вымогательстве 50 миллионов рублей у двух топ-менеджеров группы компаний «Ланит». Фигурант приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

Уголовное дело было возбуждено по факту вымогательства, совершенного организованной группой.

Ранее KP.RU писал, что в отношении журналистки Оксаны Баршевой, известной под псевдонимом Ксения Ларина и признанной в России иностранным агентом, возбуждено уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности.

*Канал «Незыгарь» ранее был признан в России средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.