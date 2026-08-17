«Соберет аншлаг»: стало известно о новых концертах Канье Уэста в России

Продюссер Яна Рудковская Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что рэпер Канье Уэст может приехать с новыми концертами в Россию. Об этом рассказала продюсер Яна Рудковская. Она подчеркнула, что он посетит Москву сразу после выступления в Санкт-Петербурге.

«Я уверена, что в октябре "Газпром Арена" соберет аншлаг. Питер, вы готовы? Но! Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать здесь тут же», — резюмировала Рудковская в своем Telegram-канале.

Отмечается, что россияне активно готовятся к приезду Канье Уэста. Сообщается, что билеты на его концерт, которые стоили 9 тысяч рублей, были раскуплены в первые несколько минут после открытия продаж. Сообщается, что концерты мировой звезды пройдут в северной столице 10 и 11 октября.