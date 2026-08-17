Самые дешевые билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге кончились: они стоили 9 тысяч и улетели за час

Самые дешевые билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге раскупили за час. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста, который впервые пройдёт в России, по минимальной цене 9 тысяч рублей были раскуплены за час. В этом убедился корреспондент KP.RU.

Выступления запланированы на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». По данным на 17 августа, билеты в других ценовых категориях ещё доступны. Однако в VIP-ложе на 10 октября остался только один билет за 160 тысяч рублей из 102 мест, а на 11 октября VIP-места раскуплены полностью. Также полностью выкуплены несколько лож D, где цены варьируются от 17 до 27 тысяч рублей.

Ранее KP.RU писал, что на концертах в Петербурге Канье Уэст исполнит свои главные хиты, включая Flashing Lights, Stronger и Can’t Tell Me Nothing, в рамках ретроспективной программы, охватывающей почти 20 лет карьеры. «Газпром-Арена» вмещает около 80 тысяч зрителей, его выступление, как ожидается, будет сопровождаться яркими визуальными эффектами и масштабной сценографией.