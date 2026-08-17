Моргенштерн* оштрафован на 40 тысяч за нарушение правил иноагента Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Савеловский районный суд Москвы признал рэпера Алишера Моргенштерна, внесенного в реестр иностранных агентов, виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. Ему назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд установил, что музыкант допустил правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас призвал Департамент государственной безопасности Литвы и полицию оценить угрозу от концерта рэпера Алишера Моргенштерна*, который должен состояться 31 октября. По мнению главы города, этого концерта в Вильнюсе быть не должно.

* физлицо, признанное иностранным агентом в РФ