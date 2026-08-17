В Молдавии кинотеатры отменили показ фильма «Последний богатырь. Колобок» Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В Молдавии отменили показ российского фильма «Последний богатырь. Колобок» после требований местных активистов. Кинотеатры республики убрали афиши и отказались от проката, сославшись на решение дистрибьютора. Об этом сообщает издание «Sputnik Молдова» со ссылкой на администрацию кинотеатров.

Премьера картины должна была пройти в Кишиневе 13 августа, но затем все сеансы исчезли из афиш. Представители сети Cineplex пояснили, что фильм предлагал казахстанский дистрибьютор, однако в итоге они решили не показывать ленту.

Инициатором запрета выступила неправительственная организация WatchDog.MD. Активисты напомнили, что ранее власти уже запретили въезд ряду российских артистов, и призвали обратить внимание на медиапродукцию. Они потребовали от кинотеатров и дистрибьюторов отказаться от этого фильма.

Торжественная премьера «Последнего богатыря. Колобок» состоялась 3 августа в московском кинотеатре «Октябрь». В широкий прокат картина вышла 6 августа и в первый день собрала 53,7 миллиона рублей, установив рекорд для летних релизов 2026 года.