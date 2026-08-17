Monde: ВСУ заявили о трудностях запуска дронов вглубь России из-за Starlink Фото: REUTERS.

Украинские военные из 413-го полка Сил беспилотных систем ВСУ, причастного к удару по мирным жителям в Брянске, пожаловались на трудности с запуском БПЛА вглубь РФ из-за блокировки терминалов Starlink. Об этом пишет газета Monde со ссылкой на украинского командира полка Евгения Карася.

По его словам, каждый дрон дальнего радиуса действия управляется командой из пилота и штурмана, но поддерживать связь с аппаратом на большой глубине невозможно, поскольку Starlink не работает на территории России. Из-за этого траекторию движения приходится программировать заранее.

Ранее американский предприниматель Илон Маск отказал Киеву в разрешении на использование систем спутниковой связи Starlink для ударов вглубь территории России, посчитав, что это приведёт к эскалации конфликта. По данным The Atlantic, бизнесмен настаивает на заключении сделки и не даёт положительного решения на запросы украинской стороны.