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НовостиОбщество17 августа 2026 13:33

Суд приговорил Шлосберга* к 11 годам колонии за дискредитацию ВС РФ

Заместитель председателя партии «Яблоко» приговорен к 11 годам колонии
Людмила МИТРОХИНА
Суд приговорил Шлосберга* (иноагент и экстремист) к 11 годам колонии за дискредитацию ВС РФ

Суд приговорил Шлосберга* (иноагент и экстремист) к 11 годам колонии за дискредитацию ВС РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Псковский городской суд приговорил зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы за дискредитацию ВС РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию в зале суда.

«Окончательно назначить наказание Шлосбергу Льву Марковичу* в виде лишения свободы на срок 11 лет 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима», — объявила судья в ходе заседания.

Отмечается, что прокуратура просила приговорить Шлосберга* к 12 годам лишения свободы. Бывший политик обвиняется в распространении ложной информации и дискредитации Вооруженных сил РФ. До этого обвиняемый находился под домашним арестом.

Ранее KP.RU рассказал, что в Госдуме зафиксировали работу специальных онлайн-курсов. Цель обучения на таковых — дискредитация выборов в России.

* — лицо, признанное иноагентом, а также внесенное в список террористов и экстремистов.