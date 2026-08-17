«Мечтала стать врачом»: близкие рассказали о 14-летней девочке, с которой жестоко расправились под Ростовом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 13 августа была жестоко убита 14-летняя девочка. По версии следствия, бывший парень её старшей сестры нанёс школьнице 13 ножевых ранений. Отчим погибшей рассказал в беседе с «КП-Ростов-на-Дону», каким она была ребёнком.

Мужчина уточнил, что вся семья до сих пор в шоке. Он назвал падчерицу золотым ребёнком, отметив, что она была улыбчивой, отлично училась и мечтала стать врачом.

«Для всех нас это стало настоящим ударом. Она всегда была улыбчивой и жизнерадостной. Такая молодая, такая красивая... Это был золотой ребенок. Она училась на отлично, мечтала стать врачом», — уточнил отчим.

Прощание с девочкой назначено на 18 августа. Отчим уточнил, что тело привезут домой вечером, а похороны пройдут на следующий день.

Местные жители собирают деньги в помощь семье, а друзья публикуют посты в память о девочке. Подруги характеризовали её как открытую, искреннюю и внимательную, которая всегда поддерживала окружающих.

Подозреваемый в убийстве когда-то встречался со старшей сестрой убитой, но они расстались. Знакомые утверждают, что после этого школьница несколько лет не общалась с мужчиной.

Трагедия случилась поздно вечером 13 августа. По предварительной версии, Парень случайно встретил школьницу на улице и пошёл с ней, но в пути у них возник конфликт. На допросе задержанный признался, что нанёс удары ножом из-за алкогольного опьянения и злости, сказав, что девочка оскорбляла его. После убийства он ушёл, оставив подростка истекать кровью.