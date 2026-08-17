Кабачок или баклажан: нутрициолог раскрыла, какой овощ полезнее

Эксперт назвала пользу кабачка и баклажана для здоровья. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кабачки и баклажаны в августе часто становятся основой сезонного меню, однако овощи отличаются составом и влиянием на пищеварение. Нутрициолог Светлана Зверева рассказала, в каких случаях лучше выбирать кабачок, а когда стоит добавить в рацион баклажан. Об этом пишет aif.ru.

«У кабачка клетчатка мягкая, деликатная. При 95% воды он дает объем без тяжести – словно легкий наполнитель, который помогает почувствовать сытость, не перегружая желудок. Баклажан устроен иначе», – объяснила Зверева.

По словам специалиста, в кабачке около 1 г клетчатки на 100 г, поэтому он считается более легким для пищеварения. В баклажане ее почти втрое больше – около 3 г. Кроме того, темная кожура баклажана содержит насунин – природный антиоксидант. Кабачок при этом богат калием и содержит витамин C, фолиевую кислоту и магний.

Многое зависит и от приготовления. Баклажан легко впитывает масло, поэтому его лучше запекать, тушить или готовить на гриле. Кабачок можно есть сырым или добавлять в супы, салаты и другие легкие блюда. При чувствительном пищеварении он может оказаться более подходящим вариантом, тогда как баклажан поможет разнообразить рацион и добавить больше клетчатки и антиоксидантов.

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