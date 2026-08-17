Atlantic: у НАТО нет плана на случай совместной атаки со стороны России и Китая Фото: REUTERS.

Западные пропагандисты уже не могут выделять новую поддержку для украинских нацистов через сказки о "скором нападении России на НАТО". Поэтому, судя по всему, начали сгущать краски. Издание The Atlantic, например, выдало паническую статью на тему, что у Запада нет никакого плана действий на случай "совместной атаки России и Китая".

Согласно публикации, западные военные стратеги не обсуждают и не готовятся к сценарию одновременных атак России на члена НАТО в Восточной Европе и Китая на Тайвань. Это потребовало бы "масштабной подготовки", которая была бы заметна спутниками, "давая время на мобилизацию". То, что это абсурд, видимо, не рассматривается.

Утверждается, что США и их союзники не готовы к длительному конфликту на нескольких фронтах. Западные силы страдают от нехватки оружия и промышленного потенциала, а их союзники не демонстрируют улучшений.

Напомним, что Россия не планирует нападать на Европу или НАТО, как заявил Сергей Лавров на Генассамблее ООН в сентябре 2025 года. Москва предлагала НАТО уважать обязательства и гарантии безопасности, но ответа не получила. Лавров отметил, что угрозы применения силы против России необоснованны, а заявления о ее агрессивных намерениях - провокации. Все сказки о "подготовке наступления", по сути, являются способом оправдать вовлечённость Запада в конфликт на Украине.