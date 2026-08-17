«Моцарт в спортивной гимнастике»: директор спортшколы объяснил победы Полины Дмитриевой на Чемпионате Европы Фото: Федерация гимнастики России

Директор стерлитамакской спортшколы Владимир Петров назвал 14-летнюю гимнастку Полину Дмитриеву «Моцартом» за её гениальное выступление на Чемпионате Европы-2026. Юная спортсменка завоевала четыре золота и два серебра, принеся сборной России убедительную командную победу. Об этом Петров рассказал в интервью «КП-Уфа».

«Полина – уникальная личность, Моцарт в спортивной гимнастике. В свое возрасте Моцарт был гениальным композитором, а Полина – гений в своей дисциплине. Рады будем ее встретить дома, они с тренером возвращаются завтра», — уточнил Петров.

Директор подчеркнул, что гордится воспитанницей, но считает успех общим результатом семьи, школы и тренеров. По его словам, задача учреждения — создать условия для раскрытия таланта, и им это удалось.

Напомним, что эти соревнования стали отборочным этапом к Олимпиаде-2028. Башкирская гимнастка победила в упражнениях на бревне, брусьях, в вольной программе и в командном многоборье.

KP.RU поздравляет Полину Дмитриеву четырехкратную чемпионку Европы по спортивной гимнастике.