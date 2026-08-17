Канье Уэст в Москву не поедет: организаторы опровергли планы на концерт в столице Фото: EAST NEWS.

Вопреки появившейся ранее информации, концерты Канье Уэста в Москве в 2026 году проводиться не будут. По информации «КП-Петербург», столичные выступления знаменитого рэпера не планируются, хотя продюсер Яна Рудковская уверяла публику в обратном. Такой информацией поделилась генеральный директор агентства SAY Agency Анна Субчева, чья команда занимается организацией гастролей американского исполнителя.

Субчева отказалась от развернутых комментариев, но подтвердила, что её агентство везет артиста исключительно в Северную столицу. Она уточнила, что концерты пройдут 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена», и добавила, что никаких выступлений в Москве в этом году не запланировано. Представительница агентства также посоветовала следить за афишей на официальном сайте продаж, чтобы не упустить актуальную информацию.

Известие о петербургских гастролях стало полной неожиданностью для поклонников, ведь до этого момента Канье Уэст посещал Россию всего один раз и крайне непублично. Тогда он тайно прилетал в страну лишь на несколько дней, чтобы поздравить с днем рождения своего друга, дизайнера Гошу Рубчинского.

Стоимость билетов на шоу в Петербурге оказалась весьма разной: цена колебалась от 9 до 160 тысяч рублей. Самые доступные варианты разлетелись за первые два часа. Не менее бойко раскупали и VIP-ложи за 160 тысяч рублей, включающие питание и напитки.