Владельцы Samsung и Xiaomi – главные «гонщики»

Россияне ожидают от мобильного интернета все более высоких скоростей. С начала лета число пользователей, активировавших опцию «5G режим» в сети МегаФона, выросло на 10%. Эта технология заметно ускоряет передачу данных и гарантирует устойчивую связь даже в часы пиковых нагрузок – особенно ценно это в сезон отпусков и путешествий, когда тысячи абонентов одновременно выходят в сеть.

Кто же является главным локомотивом этого роста? Анализ подключённых гаджетов показывает: драйверами стали смартфоны Samsung и Xiaomi. На них приходится более половины всех активаций «5G режима». При этом в топ-10 самых популярных устройств попали как флагманские модели, так и бюджетные бестселлеры. Абсолютный рекордсмен – Samsung Galaxy S23 Ultra, следом расположились Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi Note 12. Среди дорогих аппаратов востребованы также Galaxy S24 Ultra и S22 Ultra, а в масс-сегменте уверенно лидируют серии Galaxy A (A32, A54/A55) и Redmi Note (10S, 12, 13).

География запросов на скоростной интернет тоже неоднородна. Традиционно самый высокий спрос фиксируется в Москве и области – здесь абоненты активно используют мобильную сеть для работы, навигации, стримингов и других сервисов, требующих стабильного соединения и мгновенного отклика. Однако этим летом заметно подтянулись и регионы. Наибольший всплеск интереса отмечен в Республике Мордовия (+73%) и Ненецком автономном округе (+59%). В пятёрку быстрорастущих территорий вошли также Самарская (+52%) и Новгородская области (+47%), Карелия (+43%).