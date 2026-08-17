Белый дом: Мелания Трамп помогла воссоединить семью, разделенную конфликтом

Дональд и Милания Трамп Фото: REUTERS.

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп помогла воссоединить ребенка с семьей. Родственники были разлучены из-за украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Мои представители и я стремимся содействовать дальнейшему воссоединению людей, которые были разлучены с любимыми из-за конфликта», — приводятся слова Мелании Трамп на сайте Белого дома.

Отмечается, что Белый дом не раскрывает гражданство участников. Сейчас все члены семьи находятся вместе. Подчеркивается, что благодаря усилиям первой леди 34 ребенка смогли воссоединиться с семьей.

Ранее KP.RU передал слова президента США Дональда Трампа. Он рассказал, почему его супруга Мелания должна войти в историю.