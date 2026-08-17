Врач объяснила причины плохого самочувствия при хороших анализах. Jan Tepass / imageBROKER / Shutterstock

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с NEWS.ru объяснила, что причиной постоянного недомогания часто становятся хронический дефицит сна, стресс и неправильный режим.

Главный виновник, по ее словам, — функциональные расстройства. При них органы еще не имеют органических повреждений, но их работа уже нарушена. Например, бессонница и стресс бьют по вегетативной нервной системе, регулирующей весь организм. В результате могут появляться проблемы с концентрацией, скачки давления, сбои дыхания или пищеварения (вздутие, отрыжка), при этом анализы могут оставаться хорошими.

Волгина отметила, что для восстановления после одной бессонной ночи организму требуется около 21 дня. При регулярном недосыпе полное восстановление становится практически невозможным.

По ее словам, анализы лишь подтверждают диагноз, а основа лечения — коррекция образа жизни. "В лечении любого пациента врач любой специальности должен говорить про необходимость изменения образа жизни, отказа от вредных привычек, соблюдения диеты и питьевого режима, а также о необходимости физических нагрузок, соблюдения режима сна, труда и отдыха", — подчеркнула она.