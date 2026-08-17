Цены на красную икру вызвали недоумение у россиян Фото: Ольга ЮШКОВА.

В 2026 году ожидается рекордно низкий объем заготовленной лососевой икры, предупредил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Его слова цитирует издание «Интерфакс». Отмечается, что из-за этого цена на продукт в этом году достигла рекордных значений.

Цены на красную икру лососевой путины выросли до рекордных 23,5 тысячи рублей за килограмм. Икра нерки стоит 18,5-23,5 тысячи, кеты — 16,5-22,5 тысячи, горбуши — 14,6-19,95 тысячи рублей, говорит Савельев в интервью изданию.

Стоимость продукта может вызвать недоумение у россиян. Более того, Савельев удивлен высокой и растущей ценой икры, добытой на пике лососевой путины, учитывая, что срок ее годности истекает через две-три недели.

Ранее KP.RU сделал прогноз по стоимости красной икры к Новому году. Ожидалось, что цена продукта может достигнуть 10 тысяч за килограмм.