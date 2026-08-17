18 тысяч евро потеряла логистическая компания в Турции из-за крепкого сна водителей

Figaro: 86 кондиционеров украли из грузовика в Париже, пока водители спали рядом Фото: Shutterstock.

В пригороде Парижа злоумышленники украли 86 кондиционеров из грузовика, пока два водителя спали рядом с машиной. Об этом пишет 17 августа газета Figaro, ссылаясь на источник в полиции.

Кража произошла в департаменте Сена и Марна в Парижском регионе. Спящие водители не слышали, как воры частично опустошили прицеп. Ущерб для турецкой логистической компании, которой принадлежал товар, составил почти 18 тысяч евро. Всего в грузовике перевозилось более 440 кондиционеров. Расследование осложняется отсутствием камер видеонаблюдения и свидетелей.

Ранее KP.RU писал, что во Франции на фоне аномальной жары вспыхнули массовые драки за кондиционеры и вентиляторы. Толпы покупателей штурмовали супермаркеты сети Lidl, сметая технику с полок, а в пригороде Нантера более ста человек ворвались в магазин, повредив дверь.