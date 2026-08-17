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НовостиОбщество17 августа 2026 14:24

Врач назвал скрытые причины тромбообразования

Терапевт Кондрахин: долгие перелеты увеличивают риск образования тромбов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач назвал скрытые причины тромбообразования

Врач назвал скрытые причины тромбообразования

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Частые авиаперелеты, жирная пища и вредные привычки могут спровоцировать опасное тромбообразование. Об этом в беседе с News.ru предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, особую угрозу представляют перелеты продолжительностью более трех часов и регулярные путешествия. Из-за долгого сидения в неподвижном положении кровь начинает застаиваться, что может привести к трагическим последствиям прямо на борту.

Кроме того, сгущению крови способствуют алкоголь, кофе, курение и избыток калорийной жирной пищи в рационе. В группу повышенного риска Кондрахин также отнес людей с лишним весом, гипертонией, сахарным диабетом и гиподинамией.

«И конечно, на состояние здоровья влияют продукты питания. Из-за очень калорийной пищи кровь сгущается большим количеством жиров. При этом на генетические факторы мы повлиять не можем. Мы вынуждены признавать их и проводить профилактическую оценку», — добавил он.