Защита блогера Лерчек получила полный текст приговора суда Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Адвокаты блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, получили на руки полную версию судебного решения. Теперь сторона защиты может детально изучить мотивировочную часть приговора, чтобы подготовить аргументы для обжалования. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат Константин Третьяков, представляющий интересы блогера в суде.

Представитель команды защиты подтвердил агентству, что текст документа уже передан им для ознакомления. Ранее суд огласил лишь резолютивную часть, а теперь юристы смогут увидеть полную картину доказательств.

Напомним, что Гагаринский суд Москвы вынес решение по громкому делу. Судья признал блогера виновной в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Кроме того, суд наложил на Чекалину крупный денежный штраф, сумма которого превысила 763 с половиной миллиона рублей. Также ей запрещено администрировать собственные сайты в течение трех лет.