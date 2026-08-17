Япония перешла все приличия, Лондон способствовал ударам БПЛА по мирным, а США снова угрожают Ближнему Востоку: главные события 17 августа

Лавров: Японцы перешли грань приличий, говоря о поездке Путина на Курилы Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров 17 августа резко отреагировал на оскорбительные заявления японского руководства о визите президента Владимира Путина на Курильские острова, назвав их нарушением всех рамок и потерей Токио чувства приличия.

"Наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент Российской Федерации не может посещать любую часть территории РФ", - высказался Лавров.

При этом Лавров отметил, что МИД вызвал посла Японии в связи с оскорблениями в адрес российского лидера. Однако посол Японии "не сможет прибыть в МИД России", чем дополнительно создаёт напряжённость в отношениях двух стран.

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