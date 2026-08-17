Смерч снес крышу дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Нижнем Новгороде 17 августа 2026 года стихия сорвала крышу с дома в Автозаводском районе. Очередной ливень и смерч обрушились на город вслед за недавним градом и похолоданием. Подробностями делится «КП-Нижний Новгород».

Очевидцы сняли на видео, как над многоэтажками закручивается воронка, а затем ветер поднимает в воздух металлические листы кровли. Порывы ветра ломали деревья, которые падали на припаркованные машины, повреждая стёкла и кузовы. Ливневые стоки не справились с водой, и многие улицы, включая проспект Гагарина, превратились в реки.

В мэрии сообщили, что сейчас вода ушла, а на дорогах работает водооткачивающая техника. Пострадавших от разбушевавшейся стихии нет. Синоптики прогнозируют, что дождь закончится к вечеру, но с 20 августа затяжные осадки вернутся и продержатся до конца месяца при температуре не выше +22 градусов.

Ранее KP.RU писал, что торнадо в Кушве, который пронесся по городу 22 июня 2026 года и разрушил несколько десятков домов, официально получил оценку F4 по шкале Фудзиты.