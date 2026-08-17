«Залезли на дерево, испугавшись медведя»: в Сочи спасли туристов после встречи с хищником Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие выходные спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России шесть раз выезжали на экстренные вызовы в Сочи и окрестностях. Помощь потребовалась как местным жителям, так и гостям курорта, попавшим в опасные ситуации в горах и городе. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ведомства.

На хребте Ачишхо два туриста из Свердловской области и Кубани повстречали медведя. Испугавшись, они сбежали с тропы и залезли на дерево, откуда их сняли прибывшие сотрудники МЧС и вывели к людям. Вечером спасатели с альпинистским снаряжением переправили через разбившуюся реку Агве двух 35-летних сочинцев, отрезанных от выхода с маршрута.

Вечером 14 августа в селе Каштаны спасатели эвакуировали 26-летнюю туристку из Краснодара, которая травмировала ногу, переходя реку Кудепсту. Ей наложили вакуумную шину, на носилках донесли до машины и передали врачам скорой помощи.

15 августа помощь понадобилась трижды. Ночью в Адлерском районе 20-летний ростовчанин застрял между стеной магазина и дома, его ногу зажало металлическими прутьями. Спасатели с помощью инструмента освободили парня и передали медикам.

16 августа дежурные смены работали дважды: утром бензопилой распилили упавшее дерево на трассе Джубга – Сочи, а днем вскрыли квартиру пожилой женщины, которая кричала и просила о помощи. Соседи вызвали спасателей, те открыли дверь, спустили пострадавшую на носилках и передали врачам с подозрением на инсульт.

Ранее KP.RU писал, как необычная встреча произошла с жителями деревни Верхнеяикбаево в Башкирии. К населенному пункту вышел медведь — дикого зверя заметили на окраине деревни.