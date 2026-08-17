Юлия Мендель призвала Киев завершить конфликт с Россией Фото: REUTERS.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского, призвала завершить конфликт с РФ из-за насильственной мобилизации. Об этом она рассказала в своем блоге в соцсети X.

«Это режим, настолько отчаявшийся, что он хватает мирных жителей прямо на улице и бросает их домашних животных одних на тротуаре. Принудительная мобилизация превратилась в откровенное хищничество. Правительство, которое так обращается с собственным народом, уже проиграло моральный спор. Прекратите конфликт», — резюмировала Мендель в своем обращении.

В соцсетях появилось видео насильственной мобилизации в Киеве. Отмечается, что сотрудники военкомата схватили мужчину с собакой, сняли с неё ошейник и оставили на тротуаре, после чего затолкали хозяина в автобус.

Подобные случаи комментировал и президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что киевский режим не считает за людей свой же народ. Сотрудники ТЦК хватают украинцев на улицах, как собак, и отправляют на передовую без какой-либо подготовки. Это делается для того, чтобы попытаться заткнуть дыры в нехватке численности ВСУ.