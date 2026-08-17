Politico: в ФРГ пересмотрят закон об оскорблении политиков из-за дел о Мерце Фото: REUTERS.

В Германии парламентские партии пришли к выводу о необходимости пересмотра закона об оскорблении политиков. Причиной стали резонансные дела, связанные с высказываниями в адрес канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

В последнее время в ФРГ открыто несколько дел за критику главы правительства. В феврале 2026 года прокуратура завела расследование против пенсионера, назвавшего Мерца «Пиноккио» в соцсетях. Позже дело прекратили, признав высказывание допустимой критикой. А в июне суд оштрафовал пользователя Facebook* за фразу «лжец Фриц».

По данным издания, немецкие партии согласны, что закон нужно менять, однако пока ни ХДС, ни «Зелёные» не внесли соответствующих инициатив в бундестаг. Оппозиционная «Альтернатива для Германии» предлагала отменить параграф 188 УК, но её резолюцию отклонили.

Ранее KP.RU писал, что в Германии глава партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-лжецом», отреагировав на штраф пользователя соцсети за комментарий «лжец Фриц».

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