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НовостиОбщество17 августа 2026 16:24

«Пусть поет»: в Госдуме высказались о выступлении Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Депутат Милонов вступился за Канье Уэста, чей концерт хотели отменить в РФ
Людмила МИТРОХИНА
Рэпер Канье Уэст

Рэпер Канье Уэст

Фото: EAST NEWS.

В Госдуме высказались относительно выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Депутат Виталий Милонов в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что не видит ничего плохого в проведении концерта.

«Я боюсь, что, конечно, это неправильно, соответственно, высказываться таким образом. Потому что, ну... Если человек хочет петь, пусть поет. Пусть поет, в конце концов», — резюмировал парламентарий в разговоре с ведущим радио.

Милонов отметил, что, скорее всего, рэпер не подозревает, какую ерунду он сказал относительно нацистского режима в Германии. Политик заявил, что как только музыкант приедет в Россию, тут ему точно удастся сопоставить «что к чему».

Отмечается, что рэпер Канье Уэст намерен приехать в Россию в октябре 2026 года. Но уже несколько политиков высказались против его выступления. Все из-за того, что Уэст когда-то оправдал действия Адольфа Гитлера и признался в симпатии к предводителю фашистского режима в Германии.