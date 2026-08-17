Владислав Головин: «Единая Россия» обязательно включит в Народную программу инициативы патриотических движений

Владислав Головин. Фото: ER.RU

«Единая Россия» неизменно поддерживает инициативы патриотических движений и их проекты, заявил член Высшего совета партии Владислав Головин. Герой России, начальник Главного штаба детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» пообещал, что соотвествующие предложения обязательно будут включены в новую Народную программу единороссов. По его словам, партия получает много подобных запросов от жителей страны и общественных организаций.

«Мы слышим запросы общества - люди хотят сохранять и развивать традиции патриотических проектов, которые объединяют поколения. Предложения о поддержке акций «Бессмертный полк» и «Диктант Победы», а также иные федеральные и региональные патриотические проекты обязательно войдут в направления Народной программы. Для нас важно, чтобы такие инициативы не только сохранялись, но и становились еще более масштабными и вовлекающими для молодежи и всех жителей страны», - рассказал Владислав Головин.

Он подчеркнул, что формирование патриотического духа россиян, сплоченность общества и верные ориентиры являются критически важными задачами, приближающими общую Победу страны. И в этой ситуации сохранение памяти о героях Отечества играет первостепенную роль. Именно уважение к заслугам предков лежит в основе формирования национального самосознания и укрепляет единство народа, отметил Герой России.

В августе состоится второй этап съезда партии, на котором будет принята новая Народная программа «Единой России». Первый этап съезда прошел 28 июня. На нем был представлен список кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва от «Единой России». В список вошли 600 человек, в том числе 76 участников СВО.

Напомним, Владислав Головин входит в пятерку лидеров партийного списка «Единой России». Кроме него лидерами списка являются министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, мэр Москвы Сергей Собянин и Герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.