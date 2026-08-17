Евгений Поддубный: Один из главных разделов Народной программы «Единой России» посвятят поддержке участников СВО

Евгений Поддубный Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из центральных разделов новой Народной программы «Единой России» будет посвящен поддержке участников специальной военной операции. Об этом Герой России, член Генсовета партии, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный рассказал бойцами и членами их семей. Встреча прошла в филиале фонда «Защитники Отечества» в Омске.

Военный корреспондент подчеркнул, что впервые в истории страны государство столь ответственно относится к ветеранам. Народная программа — основной документ, с которым «Единая Россия» идет на выборы депутатов Госдумы 2026 года. Собранные в нем наказы избирателей партия будет последовательно воплощать в течение ближайших пяти лет. Народная программа охватывает все стороны жизни страны, и забота о ветеранах занимает в ней одно из ключевых мест.

«Мы все воспитаны на примерах Великой Отечественной войны. Но тогда невозможно было себе представить, чтобы до Победы государство запустило механизмы заботы о фронтовиках и механизмы интеграции людей, которые воюют, в мирную жизнь. Спасибо президенту за такое серьезное решение, повлекшее в том числе создание фонда «Защитники Отечества», - отметил Евгений Поддубный.

Он подчеркнул , что процесс интеграции ветеранов в мирную жизнь не всегда является простым. После возвращения из армии большая нагрузка ляжет и на фонд, и на самих бойцов.

«Все государственные институты так или иначе приведены в режим повышенного внимания к ветеранам специальной военной операции и членам их семей. И партия «Единая Россия» сориентирована на максимальное внимание к проблемам ветеранов, их родственников, и к возможностям, которые появились в нашей стране в ходе СВО», - рассказал Евгений Поддубный.

По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Натальи Чайки, организация готова оказать ветеранам СВО и членам их семей любую поддержку. За три года работы фонда его сотрудники не раз приходили на помощь бойцам и их близким.

«У нас в штате работают 55 человек, команда принимает обращения не только от жителей Омской области, но и от действующих военнослужащих в зоне спецоперации, а также от участников СВО и их близких из других регионов. За время работы нам поступило более 26 тысяч запросов, из которых 96,3% - решено положительно», - рассказала Наталья Чайка.

Для удобства ветеранов, получивших инвалидность, уже обустроили 70 жилых помещений. Семи героям СВО с тяжелой инвалидностью вручил ключи от автомобилей с ручным управлением. В омском филиале фонда «Защитники Отечества» работают клинические психологи, оказывающие поддержку ветеранам и их близким, организован клуб матерей погибших бойцов и сообщество вдов. Кроме того, в регионе реализуется кадровый проект «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».

Напомним, Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный вошел в пятерку лидеров партийного списка «Единой России», который был представлен в конце июня.