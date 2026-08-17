Старые грехи не давали покоя: появилась еще одна версия пропажи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы Фото из личного архива путешественников Фото: СОЦСЕТИ.

Сергей Усольцев исчез с семьей в тайге Красноярского края из-за старых долгов. Такую версию выдвинул его пасынок Данил Баталов. Свое мнение он высказал в интервью изданию aif.ru. Родственник Усольцевых считает, что главе семейства не давали покоя старые грехи.

Баталов уточнил, что не знает, чем Сергей Усольцев занимался во время своего взросления. Однако однажды мужчина признался прессе, что разговаривал со своим отчимом и не исключает, что у него могло быть много долгов.

«Вполне реально, что он брал займы под развитие производства. Или конкуренты прижали», — отметил пасынок Усольцева в разговоре с журналистами.

Напомним, Ирина, Сергей Усольцевы и их дочь пропали в сентябре 2025 года в Красноярском крае. Причем до сих пор не было найдено никаких следов семейства. Поисковики и волонтеры выдвигают разные версии исчезновения Усольцевых. СК считает, что здесь имеет место быть несчастный случай. Путешественники недооценили суровые погодные условия и свои силы.