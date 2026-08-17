Суд в США повторно отказал Трампу в отмене компенсации писательнице Кэрролл Фото: REUTERS.

Верховный суд Соединённых Штатов во второй раз отказал президенту Дональду Трампу в отмене решения о выплате 5 миллионов долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл. Это следует из судебного документа.

Аналогичное решение суд принимал уже в июне, подтвердив правомерность представленных ранее доказательств вины Трампа. Президент попросил пересмотреть этот вердикт, однако суд отклонил его просьбу.

Параллельно суд пока не принял решения по отдельной апелляции Трампа по другому делу, где Кэрролл добилась выплаты 83,3 миллиона долларов. Как отмечает NBC, это рассмотрение начнётся не раньше конца года.

Ранее KP.RU писал, что федеральный суд в Нью-Йорке предписал Трампу выплатить почти 5,8 млн долларов по иску Кэрролл о сексуальных домогательствах. В 2023 году присяжные единогласно признали политика виновным, хотя изнасилования, по их мнению, не было, однако домогательства имели место.