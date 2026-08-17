В Буйнакске заметили девушку, похожую на пропавшую спортсменку Анну Цомартову Фото: из архива семьи

В Дагестане заметили девушку, похожую на пропавшую два года назад спортсменку Анну Цомартову. Речь идет о возможном следе в деле ростовской студентки, которая исчезла в Каспийске после соревнований по тайскому боксу. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на маму пропавшей.

15 августа в Буйнакске местные жительницы — мать с дочерью — увидели прохожую с косой и в спортивной одежде, которая показалась им очень похожей на спортсменку.

Очевидцы не успели сфотографировать незнакомку, но позвонили родителям Анны и описали ее походку как спортивную. Мама пропавшей Диана Цомартова рассказала, что поблагодарила женщин и посоветовала сообщить о случившемся в экстренные службы, что они и сделали. На следующий день одна из свидетельниц обошла магазины с камерами, а 17 августа прислала родителям снимок девушки со спины.

Родственники признают, что внешнее сходство есть, но окончательный вывод можно будет сделать только после проверки. Диана Цомартова обратилась ко всем, кто видел похожую девушку в Буйнакске 15 августа днем, с просьбой сообщить информацию ей или в полицию.

Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года. В тот день она выступала на турнире, покинула Дворец спорта и отправилась к набережной, где случайно зашла на закрытую территорию санатория и пробыла там около 40 минут. Позже запись с камер наблюдения стала неразборчивой из-за темноты, и дальнейшая судьба девушки осталась неизвестной.

Сейчас дело ведет центральный аппарат Следственного комитета РФ, Анна объявлена в международный розыск через Интерпол. Поиски шли в Турции, Азербайджане и ОАЭ, но безрезультатно.