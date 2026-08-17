Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 августа 2026 17:15

В Нижегородской области обрушилась стена жилого дома, погиб один человек

ЧП произошло в Первомайске, на месте работают спасатели
Анна АДАМАЙТЕС
В Нижегородской области обрушилась стена жилого дома, погиб один человек

В Нижегородской области обрушилась стена жилого дома, погиб один человек

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайске Нижегородской области обрушилась стена четырёхквартирного жилого дома. В результате происшествия один человек погиб. Об этом 17 августа, в понедельник, сообщили в региональном управлении МЧС России.

ЧП случилось на Социалистической улице. На месте работали спасатели: от ГУ МЧС по Нижегородской области привлекались восемь человек и две единицы техники. Обстоятельства обрушения выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Краснодоне ЛНР завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда двухэтажного жилого дома, признанного аварийным. Причиной трагедии стал взрыв бытового газа, в результате которого из-под завалов извлекли тела троих погибших (мужчины и двух женщин), ещё одну женщину удалось спасти с травмами, её госпитализировали.