В Нижегородской области обрушилась стена жилого дома, погиб один человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайске Нижегородской области обрушилась стена четырёхквартирного жилого дома. В результате происшествия один человек погиб. Об этом 17 августа, в понедельник, сообщили в региональном управлении МЧС России.

ЧП случилось на Социалистической улице. На месте работали спасатели: от ГУ МЧС по Нижегородской области привлекались восемь человек и две единицы техники. Обстоятельства обрушения выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Краснодоне ЛНР завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда двухэтажного жилого дома, признанного аварийным. Причиной трагедии стал взрыв бытового газа, в результате которого из-под завалов извлекли тела троих погибших (мужчины и двух женщин), ещё одну женщину удалось спасти с травмами, её госпитализировали.