«Встреча с Путиным — давняя мечта Йе»: организатор концерта Канье Уэста рассказала об отношении артиста к президенту России Фото: EAST NEWS.

Американский рэпер Канье Уэст, который сейчас выступает под псевдонимом Ye, планирует посетить Россию с концертами и надеется лично встретиться с президентом Владимиром Путиным. Исполнитель уже несколько лет открыто заявляет о своих симпатиях к российскому лидеру, рассказала гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

«Пока сложно сказать, с кем он встретится, но давняя мечта мистера Уэста — это встреча с нашим президентом Владимиром Путиным, о симпатии к которому он заявляет уже несколько лет», — отметила Субчева в беседе с РИА Новости.

Напомним, что всемирно известный хип-хоп исполнитель планирует дать в России сразу два масштабных концерта. Мероприятия запланированы на 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на мероприятие начали скупать невероятными темпами, а цены на них начинались от девяти тысяч рублей.