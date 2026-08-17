Водитель из Мурома получил 16 лет за съёмку авто с символикой Z и V для ВСУ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева. Мужчина фотографировал более 40 автомобилей россиян с символикой «Z» и «V» и передавал снимки в интересах Вооружённых сил Украины, а также участвовал в запрещённой в РФ террористической организации «Артподготовка»*, сообщили в пресс-службе суда.

«По совокупности преступлений, а также приговоров военный суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы, из которых 3 года — в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Суд также назначил фигуранту дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год и лишил его права администрировать веб-сайты, форумы, чаты и группы в интернете на два года. Деятельность Локтева квалифицирована как госизмена и участие в террористическом сообществе.

Ранее KP.RU писал, что участники запрещенной террористической организации «Артподготовка»* планировали сбросить с моста в Оренбургской области самодельное взрывное устройство на железнодорожный состав с продукцией ВПК. Теракт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ и МВД.

* Движение признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.