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НовостиВ мире17 августа 2026 17:51

В США загорелась нефтебаза: что случилось

В Оклахоме загорелась нефтебаза из-за удара молнии
Людмила МИТРОХИНА
В США загорелась нефтебаза

В США загорелась нефтебаза

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молния ударила в резервуар нефтебазы Explorer Pipeline в Гленпуле, штат Оклахома, вызвав пожар. Об этом говорится в сообщении от пресс-службы компании.

На место пожара прибыли пожарные и спасатели, направлены дополнительные силы. Полиция перекрыла движение по 126-й Южной между Каспер-авеню и Элвудом. По данным Fox23, взорвались два резервуара, которые продолжают гореть. Пожарные борются с возгоранием, чтобы предотвратить его распространение.

Пострадавших и новых очагов пожара нет. Жилые дома и предприятия эвакуированы.

Ранее KP.RU сообщил, что на нефтезаводе США произошел взрыв, большинство работников эвакуировали. Отмечается, что инцидент произошел в апреле 2026 года.