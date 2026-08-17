В США загорелась нефтебаза: что случилось

В США загорелась нефтебаза Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молния ударила в резервуар нефтебазы Explorer Pipeline в Гленпуле, штат Оклахома, вызвав пожар. Об этом говорится в сообщении от пресс-службы компании.

На место пожара прибыли пожарные и спасатели, направлены дополнительные силы. Полиция перекрыла движение по 126-й Южной между Каспер-авеню и Элвудом. По данным Fox23, взорвались два резервуара, которые продолжают гореть. Пожарные борются с возгоранием, чтобы предотвратить его распространение.

Пострадавших и новых очагов пожара нет. Жилые дома и предприятия эвакуированы.

Ранее KP.RU сообщил, что на нефтезаводе США произошел взрыв, большинство работников эвакуировали. Отмечается, что инцидент произошел в апреле 2026 года.