Politico: Си Цзиньпин не поедет на Генассамблею ООН, однако встретится с Трампом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель КНР Си Цзиньпин не станет участвовать в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вместо этого он проведёт однодневные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 24 сентября. Об этом пишет Politico, ссылаясь на осведомлённые источники.

По данным инсайдеров издания, Си Цзиньпин прибудет в Соединённые Штаты вечером 23 сентября и покинет страну 25 сентября. При этом в предварительном списке выступающих на 81 й сессии Генассамблеи ООН фигурирует не китайский лидер, а заместитель председателя КНР — его выступление запланировано на 26 сентября.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев допустил возможность трёхсторонней встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне. По его мнению, такой контакт лидеров ведущих держав был бы полезен и вполне реализуем, хотя говорить о конкретных договорённостях пока рано.