Собянин сообщил о четырех сбитых БПЛА на подлете к Москве Фото: ТАСС/Александр Река

Российская система ПВО уничтожила все вражеские объекты, которые летели на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте соцсети «Макс».

«ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул градоначальник в своем блоге.

Нужно отметить, что киевский режим все чаще выбирает гражданские объекты на территории РФ в качестве целей для своих ударов. Несколько дней назад московский регион пережил самую массированную атаку ВСУ за последнее время.

Ранее KP.RU описал подробности атаки украинских беспилотников на Москву и область в ночь на 16 августа. Отмечается, что всего на регион летело около 200 вражеских дронов.