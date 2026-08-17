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НовостиВ мире17 августа 2026 19:00

Пентагон начал проверку связей 30 вузов США с организациями из России и КНР

Военное ведомство США потребовало от университетов отчитаться о сотрудничестве с иностранными структурами из так называемого «чёрного списка»
Анна АДАМАЙТЕС
Пентагон начал проверку связей 30 вузов США с организациями из России и КНР

Пентагон начал проверку связей 30 вузов США с организациями из России и КНР

Фото: REUTERS.

Министерство обороны США инициировало проверку связей 30 американских университетов с российскими, китайскими и иранскими организациями, включёнными в ведомственный «чёрный список», сообщается на сайте ведомства.

Вузам предписано немедленно провести тщательную проверку финансовых, образовательных и научно-исследовательских контактов с указанными иностранными структурами. Отчёты о проделанной работе должны быть представлены не позднее 31 августа. Речь идёт о структурах из списка, принятого в рамках оборонного бюджета США, который запрещает любое сотрудничество с внесёнными в него организациями.

Ранее KP.RU писал, что Пентагон включил 33 российских вуза в «чёрный список» организаций, угрожающих национальной безопасности США, в том числе МГУ имени Ломоносова, ВШЭ и МГТУ имени Баумана. Всего в перечень вошло 130 учреждений из России, Китая и Ирана.